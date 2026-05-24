Тежка катастрофа с жертва затвори движението в района на пътен възел "Ботевград". Инцидентът е станал след верижна реакция, започнала от повреда на тежкотоварен автомобил. Според първоначалната информация, първият камион е закъсал и е преустановил движението си директно в активната лента за движение. На мястото е спрял втори тежкотоварен камион, чийто водач е отбил непосредствено до него с намерението да окаже техническа помощ на своя колега, съобщава Plovdiv24.bg.
Малко след това, лек автомобил "Фолксваген Голф", движещ се в същата посока, се врязва с висока скорост в задната част на спрелите товарни композиции. Ударът е бил изключително силен, като предната част на леката кола е попаднала изцяло под ремаркето на камиона.
Водачът на лекия автомобил е загинал на място. Екипите на Спешна помощ, пристигнали на местопроизшествието, само са констатирали смъртта му.
Изясняват се причините за тежкия инцидент - дали се касае за несъобразена скорост, липса на сигнализация от страна на спрелите камиони или временно отвличане на вниманието на загиналия шофьор.
