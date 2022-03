Шкварек: Целта на Путин не е просто да вземе Донецк, Луганск и Крим

© "Това, което се случва в Русия, руски анализатор го беше определил много интересно - тотално разкачване на руската държава и руската икономика от Запада. Това не значи директно колапс, но може да мине през него. Това е нещо, което се е случвало няколко пъти в историята на Русия. Икономическото разкачване в момента ги връзва жестоко с Китай до степен, до която санкциите, които бяха наложени по SWIFT, вече принудиха няколко техни банки да влязат в китайския вариант на SWIFT", каза политическият анализатор Кристиян Шкварек в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria On Air.



Според него Путин си дава сметка за всичко това.



"Той е готов да плати тази цена, много хора го определят като побъркал се диктатор, човек, който е ненормален, но той е много наясно с това, което прави. А това, което прави, е да нареди своето наследство. За Източна Европа и украинците то е пагубно. Но какво направи Путин? Първо оправи Чечня и Дагестан, после затвърди Абхазия, после дръпна Беларус, която беше тръгнала към Запада, после войната в Грузия, след това Крим и Донбас, и му остана един - това е Украйна", допълни Шкварек в ефира на Bulgaria ON AIR.



По думите му Путин мисли за себе си в исторически аспект.



"Той е от хората, които имат пълна власт и са императори. В историята те мислят по-различно от нас - не за цената, която ще платят хората, не за наследството си, а наследството в историята. Руското общество е "друга бира" от обществата, с които сме свикнали да боравим и да говорим. Те могат да си позволят понякога да стигнат и до просешка тояга, ако това засяга въпросите за сигурност на руската държава. Проблемът е, че по времето на Путин се отгледа ново поколение хора в Русия. Малко или много те са зависими от западните икономически и социални придобивки", подчерта политическият анализатор.



Той е категоричен, че ключът към Путин е кой тип ще надделее и дали новото поколение ще остане лоялно.



"В момента 130-хилядната армия на Украйна е почти обградена и в момента Путин казва: "Третата ни фаза е унищожаването на тази армия и включването на артилерия в обсадата на Харков и Киев". Но ако стигнем дотам - това ще е клане, каквото не е имало в Европа от Втората световна война насам. Целта на Путин не е просто да вземе Донецк, Луганск и Крим", коментира експертът.



Кристиян Шкварек смята, че ако Зеленски и Путин не седнат на масата за преговори, няма как да се приключи с този конфликт. Гостът добави, че Русия дори да смени Путин, продължава да бъде ядрена сила.



Попитан дали трябва да изпратим въоръжение на Украйна, той отговори: "Ние вече изпращаме през частния сектор, българската въоръжена продукция е една от по-добрите в света, има много големи заводи. Те не се контролират от държавата и могат да изнасят където си поискат."