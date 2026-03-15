Популярният кулинар и телевизионна звезда шеф Иван Манчев обяви търсене на личен шофьор. Позицията е за постоянна работа с 8-часов работен ден и стартово възнаграждение от 1300 евро бруто.Според публикуваното обявление работодателят търси отговорен, дискретен и лоялен човек с чисто съдебно минало и без сериозни нарушения по пътищата. Освен фиксираното възнаграждение, кандидатът може да разчита на допълнителни бонуси, трудов договор и осигуровки.Задълженията включват безопасно и комфортно шофиране, както и поддържане на автомобила в отлично техническо състояние и безупречна чистота.Иван Манчев е едно от най-разпознаваемите лица в българската кулинария. Той стана известен с участията си в "Черешката на тортата“ и "Кошмари в кухнята“ и развива няколко ресторанта в София.