Само за ден хванаха много пияни и дрогирани зад волана

© 11147 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.



Извършен е контрол на 13537 водачи и пътници. Съставени са 3549 фиша и 427 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, трима водачи са отказали тестване.



Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, а трима са отказали тестване. Това съобщиха от МВР.