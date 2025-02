Само на 49 внезапно почина голям талант

© Фейсбук Едва на 49 години внезапно почина Янко Маринов - пианист и органист, византолог, ерудит, научен изследовател и основател на консорта за старинна музика Concerto Antico.



Роден в Бургас, Маринов е гордост за клавирната школа в града, а в НМА "Проф. Панчо Владигеров" - София изучава пиано в класовете на проф. Стела Димитрова-Майсторова и Маргарита Кръстева, и орган при проф. Нева Кръстева.



"Блестящ органист и човек. Вечната светлина да те озари горе в небето, Янко.



Цитирам последния ти пост, молитвата, която си публикувал: Domine Deus meus in te speravi salvum me fac ex omnibus persequentibus me et libera me -Господи Боже мой, уповавам се на теб, спаси ме от всички, които ме преследват и ме освободи.



Почивай в мир“, написа негов приятел в социалните мрежи.



Като пианист печели първа награда на Националния конкурс за пианисти "Димитър Ненов" (1991), втора награда на конкурса "Светослав Обретенов" в Провадия и др.



През годините специализира и в чужбина. Увлича се от старата музика, в областта на която е безспорен капацитет. През 2002 г. става един от основателите на Органово общество към Софийска филхармония.



Прави много записи за Българското национално радио, а от есента на 2004 г. е назначен за органист в Католическата катедрала "Свети Йосиф“ в София.



Янко Маринов беше уважавана личност и от музикантите, и от слушателите, които подкрепиха номинацията му в анкетата "Музикант на годината 2014" на предаването "Алегро виваче" по "Хоризонт" и той получи наградата в категория "Активна творческа дейност".



Burgas24.bg изказва дълбоки съболезнования на семейството, близките, роднините и на всички, които познаваха Янко Маринов.