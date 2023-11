Само една от 50 стоки на "Черния петък" е с реално намаление

© Само една от 50 сделки по време на "Черния петък" е на най-ниската си цена в деня на разпродажбите, според анализ на миналогодишното събитие от водеща потребителска група във Великобритания.



Проучване, направено от Which?, на подборка от оферти на 25 ноември 2022 г., е установило, че само 2% от предлаганите стоки не са налични на същата цена или по-евтино в рамките на шест месеца преди или след тази дата.



Клиентите бяха посъветвани да бъдат предпазливи по отношение на офертите и да направят известно проучване, преди да се втурнат за големи покупки в "Черния петък" - ден на отстъпки, станал популярен в Обединеното кралство и в други държави през последните години, използвайки модела от САЩ, където той се пада ден след Деня на благодарността, пише Pariteni.bg.



От Which? са анализирали 208 сделки миналата година в осем големи търговци на дребно на стоки за дома и техника, включително Amazon, Argos и Currys.



От тези 208 продукта само пет са били най-евтини на самия "Черен петък". Като един от най-ярките примери Which? посочва слушалките Apple AirPods (второ поколение), които са били намалени в Argos и Currys от 139 на 119 паунда, а всъщност са били предлагани по-евтино от цената им за "Черния петък" всеки ден между 25 май и 9 септември - от 99 до 109 паунда.