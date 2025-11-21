ЗАРЕЖДАНЕ...
|САЩ включиха жена от Раковски в списък със санкции
Жената се казва Пенка Иванова от град Раковски и е на 48 години. Според данните Иванова е с вторични санкции. Причината за добавянето на нейното име в списъка е връзката й с Елиас Нируманд Тумаж.
Санкциите са насочени и към шест кораба от "сенчестата флотилия“, превозващи петрол, както и към иранската авиокомпания Mahan Air, която сътрудничи с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
Няколко компании бяха санкционирани от САЩ за това, че действат като посредници в корабоплавателната индустрия, която според САЩ финансира иранските военни чрез продажбата на суров петрол, според изявление на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.
