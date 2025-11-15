ИЗПРАТИ НОВИНА
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
Автор: Елена Николова 11:43
©
Направихме възможно най-доброто за рафинерията. Показахме, че когато работим ефективно, в екип, с подкрепата на мнозинството в парламента, резултатът е явен. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод на получената дерогация през вчерашния ден.

Премиерът акцентира върху интензивните ежедневни разговори, които се провеждат с партньорите от Обединеното кралство и от САЩ още от първия ден на санкциите. Целта е да се гарантира, че никакви средства от дружествата няма да изтичат в нежелана посока. Същевременно е важно рафинерията да продължи да работи безпрепятествено, работещите в нея да бъдат спокойни за труда си и българският пазар да не изпита нито едно затруднение.

Росен Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков инспектираха напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино“ от Вертикалния газов коридор в района на АМ "Хемус“.

"Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията", изтъкна Желязков и припомни, че дерогацията е с продължителност от шест месеца. Министър-председателят посочи, че е важно да бъде осигурена навременната доставка на нефт, да има безпрепятствени процеси по преработката и дистрибуцията.

"Разчитам, че особеният управител и екипът, който ще подбере, чрез предпоставките, които са предвидени в закона, ще внесе необходимото успокоение", каза още българският премиер.

Той също така изрази надежда Руската федерация ще се вслуша в гласа на разума и ще спре огъня. Желязков беше категоричен, че докато войната продължава в Украйна, санкциите от страна на Европейския съюз и от страна на САЩ ще продължат все повече да затягат примката.

Относно напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино“ от Вертикалния газов коридор министър-председателят подчерта, че страната ни навлиза в нов етап на енергийно развитие, като природен газ вече ще се транспортира по направление Юг–Север. "България ще осигурява доставки чрез диверсифицирани и надеждни трасета, като основен фокус ще бъде върху втечнения природен газ от Гърция и гръцките терминали, предназначен предимно за Украйна, Молдова, Унгария и Словакия", заяви той.

Министър-председателят бе категоричен, че правителството потвърждава своя ангажимент да развива стратегически инфраструктурни проекти и да насърчава енергийната независимост на страната. Росен Желязков изтъкна още, че проектът е част от по-широка геополитическа динамика, в която конкуренцията на енергийните пазари се засилва. Той акцентира, че диверсификацията на източниците и маршрутите е ключов инструмент за укрепване на енергийната сигурност, особено в контекст на глобална среда, в която формите на конкуренция могат да бъдат както пазарни, така и непазарни.

"Затова България трябва да участва с всички свои потенциали – геополитическото си местоположение, умерената си външна политика и най-вече социалното спокойствие в страната“, поясни Желязков.

Премиерът подчерта важността от нормалното функциониране на институциите и обществото, както и от активното използване на неразработени национални потенциали. В този контекст беше поставен фокус върху редките метали и природните ресурси, с които страната ни разполага.

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че новото трасе ще осигури на България възможността да остане на картата като един от ключовите газови преносители в региона. Той посочи, че това е проект на висока енергийна дипломация, който укрепва партньорствата на България и повишава ролята ѝ в регионалната енергийна система. "От една страна този проект ни дава възможност да работим с нашите партньори. Тук, освен български фирми и стотици квалифицирани работници, участват и високотехнологични компании от Германия и САЩ. От друга страна, именно "Булгартрансгаз“ ще увеличи своите приходи чрез повишения транзит,“ подчерта министърът.

Той припомни, че в условията на текущата бюджетна процедура енергийният сектор остава един от най-стабилните финансови стълбове на държавата, като повишените инвестиции и нарастващите печалби позволяват изплащането на дивиденти към държавния бюджет – средства, които достигат пряко до българските граждани.

Проектът за Вертикалния газов коридор е от стратегическо значение за сигурността и диверсифицирането на газовите доставки в Централна и Югоизточна Европа. Към момента по трасето на лот 3 Рупча-Ветрино са разчистени 58 км от строителната полоса и са разнесени тръби по 18 км от него. Предстоят ключови инженерни пресичания - под три реки, АМ "Хемус“ и Стара планина - които ще бъдат реализирани чрез хоризонтално насочено пробиване - иновативна технология, осигуряваща висока прецизност и грижа към околната среда. Строителните дейности на българска територия по лот 1 "Кулата-Кресна“ бележат съществен напредък. Трасето от 48 км е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 43 км, а направените траншейни изкопи са 47 км, съобщи правителствената пресслужба.

Успешно са реализирани всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания.


