Родов терапевт обясни защо младите нямат мотивация да се женят

© Фокус За българския народ в миналото създаването на брачна двойка не е било просто норма, това е било необходимост. Българинът не се е женил, за да не остане сам, а се е женил, за да има деца, да продължи рода, а децата са били най-голямата ценност в българската култура и бит. За съжаление в съвременното общество все повече млади хора не са заинтересовани от сключването на брак и отглеждането на деца. Това коментира в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова родовият терапевт Дияна Заберска в Деня на християнското семейство.



Част от причините според нея в съвременния дигитален свят да има 100 милиона повече необвързани млади хора, отколкото преди 10 години, е страхът от отхвърляне и бягството от отговорност.



"Младият човек се чувства изкуствено защитен и по всяко едно време може да прекрати комуникацията и да избере да си остане сам.“ Друга причина според госта е нарушеният модел от родителите, като младите хора все по-трудно приемат идеята да сключат брак, защото се страхуват, че ще повторят нещастния брак на родителите си.



"И това е травмата, която днес младите хора отработват, неженейки се, тъй като те нямат тази мотивация. Но неженейки се, двама млади хора не сродяват родовете си,“ посочи родовият терапевт и обясни, че брачната линия, бракът сродява двата рода на мъжа и на жената.



"Само чрез брака жената символично излиза от бащиния си род и преминава, приобщава се в мъжовия род. Тя се влива, влива своя род в рода на мъжа си чисто ритуално и символично. Младите бягат от тази отговорност и така не могат да влязат в истински взаимоотношения, а бракът е най-силният енергиен източник за децата. И винаги, когато искаш да ти е по-лесно, това си има своите последствия, които биват поети от децата и потомците ни.“ Според Заберска традициите са изключително важни, защото са терапевтични и дават правилния модел.



По думите й в миналото мъжът е бил център на света, жената е била център на семейството. "Тя внася топлината, уюта, любовта, грижата към децата. И тя поддържа именно образа на бащата, той да бъде уважаван. Нейна е задачата да се грижи за неговото неопетнено име, да пази честта. И независимо от еднакво важните роли в семейството, мъжът е този, който е казвал какво ще се случи, защото негова е била по-голямата отговорност.“



Днес това, че нашето общество е твърде феминизирано се дължи на факта, че животът е станал твърде лесен. Жените имат все по-големи изисквания, но за съжаление мъжете не успяват да прескочат тази все по-висока летва.



"Изходът от това е мъжете да осъзнаят, че ще станат по-силни, когато започнат да поемат отговорности. Да разберат, че на 25 вече са пораснали. Че няма нищо лошо във вършенето на домакинската работа. Също така да се завършат образованието и да си припомнят как са поемали отговорности техните бащи и дядовци, техните предци в този толкова трудни за България години. Вероятно така биха могли да станат по-желани партньори,“ посъветва тя, а към жените отправи послание да бъдат по-женствени, тъй като женствеността се дължи на женското самочувствие и на усещането, че сме пълноценни жени. "Ето тук младите хора трябва да намерят баланса в ролите си да са еднакво отдаващи и получаващи.“