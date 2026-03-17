Андреа Орсел, главен изпълнителен директор на една от банките с най-много клонове в България - UniCredit, е получил рекордните €16,4 млн. през 2025 г., изравнявайки се с швейцарския банкер Серджо Ермоти по ниво на заплащане в континентална Европа.Неговата заплата се е увеличила с 24% спрямо предходната година, като така Орсел изпреварва Ана Ботин, която е получила €14,8 млн. Увеличението се дължи на добрите финансови резултати на UniCredit и други банки от Южна Европа, подкрепени от по-високите лихвени проценти и успешни сливания и придобивания.Финансови експерти отбелязват, че банките в Испания и Италия демонстрират стабилен растеж, въпреки политическите и регулаторните трудности в сектора.За сравнение, в САЩ топ мениджърите са получили значително по-големи възнаграждения: Дейвид Соломон от Goldman Sachs е спечелил млн., а Джейми Даймън от JPMorgan Chase – млн.За 2026 г. максималната заплата на Орсел остава €16,4 млн., като по-голямата част от бонусите му ще се изплащат под формата на акции, отложени за осем години.