Германският отбранителен концерн "Райнметал“ разширява присъствието си в Югоизточна Европа, след като създаде съвместна компания с хърватската DOK-ING. Новото дружество – Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. - ще разработва, произвежда и изнася безпилотни наземни системи, като амбицията е Хърватия да се превърне в европейски център за модерни отбранителни технологии.

Компанията беше представена официално в Загреб в присъствието на хърватския премиер Андрей Пленкович, главния изпълнителен директор на "Райнметал“ Армин Папергер и основателя на DOK-ING Векослав Майетич.

Новото дружество ще съчетае над 30-годишния опит на хърватската компания в разработването на безпилотни системи с технологичните и производствените възможности на германския концерн. Основният фокус ще бъде върху автономни наземни платформи за военни и охранителни задачи, включително бойна поддръжка, инженерни операции и разминиране.

От "Райнметал“ подчертават, че това е само първата стъпка от по-мащабна стратегия за развитие на отбранителната индустрия в Хърватия. Плановете включват партньорства с местни предприятия, университети, научноизследователски институти и корабостроителници, както и интегрирането на хърватски компании в европейските и световните вериги за доставки.

Според главния изпълнителен директор Армин Папергер страната разполага с необходимите инженерни кадри и индустриален потенциал, за да се превърне в ключов център за разработване и производство на съвременни отбранителни технологии.

Особен акцент в проекта е, че научноизследователската, развойната и инженерната дейност ще останат в Хърватия. Там ще бъде изграден и Център за компетентност за автономни и безпилотни наземни системи, който ще даде възможност на местни инженери и специалисти да участват в разработването на следващото поколение отбранителни технологии.

Премиерът Андрей Пленкович определи проекта като важна крачка за развитието на хърватската отбранителна индустрия и подчерта, че страната вече не е само потребител, а и разработчик на високотехнологични решения. По думите му секторът обединява около 200 компании, осигурява работа на над 3000 души и увеличава износа си към държавите от Европейския съюз и НАТО.

Проектът е част от по-широката стратегия на "Райнметал“ за локализиране на производството, трансфер на технологии и изграждане на устойчиви производствени мощности в Европа. Компанията вижда Хърватия като свой дългосрочен индустриален партньор в региона и планира допълнително разширяване на инвестициите и сътрудничеството с местния бизнес.

"Райнметал“ в България

В същото време бъдещето на мащабните инвестиционни планове на "Райнметал“ в България остава неясно. Министърът на икономиката, индустрията и инвестициите Александър Пулев обяви, че предстои пълна ревизия на споразуменията с германския концерн за изграждането на два завода край Сопот – за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди.

По думите му към момента няма подписан окончателен договор, а само рамкови споразумения. Според министъра трябва да бъдат предоговорени схемата за финансиране и условията по проекта, така че да бъдат защитени по-добре интересите на България.

Пулев посочи, че има проблеми както с терена, така и с финансирането, а в досегашните договорености са били приети искания на германската страна, включително за намалени лицензионни плащания и без изискване за участие на български поддоставчици.

Проектът, оценяван на близо 1 млрд. евро, беше обявен през 2025 г. и предвиждаше съвместно производство между ВМЗ и "Райнметал“. Министърът обаче заяви, че вече са преведени средства към германската компания за технологии и ноу-хау, въпреки че окончателен договор все още не е подписан.

Той допълни още, че европейският механизъм SAFE не може да осигури основното финансиране на проекта, тъй като чрез него могат да бъдат покрити едва около 10–15% от необходимите средства. Затова правителството ще търси нов модел за финансиране.

Освен това държавното дружество "Иганово“, създадено специално за реализирането на проекта, ще бъде закрито, а преговорите с германския концерн ще продължат след преразглеждане на всички договорености.

Така, докато "Райнметал“ разширява присъствието си в Хърватия с нов център за разработване и производство на безпилотни системи, реализацията на най-голямата планирана инвестиция на компанията в България навлиза в етап на предоговаряне и остава с неясен времеви хоризонт.