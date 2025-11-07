ИЗПРАТИ НОВИНА
Радев: Притеснен съм управляващите да не доведат "Лукойл" до сценария на "Булгартабак"
Автор: Елиза Дечева 13:39Коментари (0)80
©
Притеснен съм, че държавата, в сегашното й управление, може да ни доведе до сценария на "Булгартабак". Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, във връзка с темата за особения управител на "Лукойл". 

Според него рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Относно държавната намеса, според него това е краен вариант. 

Във връзка с Бюджет 2026: 

"Този бюджет е по-скоро инструмент за политическо оцеляване и някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. В него няма визия, няма реформи, няма стимули за растеж. Виждам обратното - задушаване на икономиката", обясни Радев. 

За санкциите "Магнитски": 

"Коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на голямото "Д". Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии - една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски. Даже вчера Борисов изрази своята лобистка теза в подкрепа на Пеевски и е съвсем естествено е Британското посолство да го опровергае, защото не можеш да заблуждаваш целия свят и този раздут балон рано или късно ще се спука" посочи държавният глава.


