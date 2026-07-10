Пловдив затвърждава позицията си като втория най-активен пазар на труда в страната след София. Данните на Job Tiger показват, че градът изпреварва Варна и Бургас по брой обяви за работа, въпреки общото охлаждане на пазара на труда в България.

Според управителя на Job Tiger Светозар Петров предлагането на работни места продължава да бъде под нивата от 2025 г., а работодателите стават все по-предпазливи при наемането на нови служители. В резултат и самите работници по-рядко напускат настоящите си работни места, тъй като намирането на нова работа става по-трудно.

По думите му най-сериозен спад в търсенето на кадри през юни е отчетен в секторите "Логистика и транспорт“ и "Маркетинг и реклама“. Намалява и броят на назначенията в туризма, което се обяснява с факта, че сезонният персонал вече е осигурен, включително чрез внос на работници от чужбина. По-умерено понижение има още в търговията и производството.

Въпреки тенденцията, секторът "Търговия и продажби“ остава най-големият работодател, като формира около една четвърт от всички обяви за работа през юни. На второ място е производството, следвано от хотелиерството и ресторантьорството, административните и обслужващите дейности, както и IT сектора.

Според Петров IT индустрията вече не предлага толкова много свободни позиции, колкото през предходните години. Това принуждава кандидатите да бъдат по-гъвкави и да правят компромиси както със заплащането, така и с условията на труд.

Очакванията са през 2026 г. възнагражденията да нараснат средно с около 6%, което е значително по-нисък темп спрямо двуцифрените увеличения през последните години. По думите на експерта част от компаниите дори биха се въздържали от повишение на заплатите заради свиващи се пазари и риск от загуби.

Все по-малко работодатели предлагат и дистанционна работа. Едва около 6% от обявите включват възможност за работа от вкъщи, а тенденцията е този дял да продължи да намалява. Светозар Петров обясни, че много компании вече са върнали служителите си в офисите, като в някои случаи това се използва и като механизъм за доброволно намаляване на персонала.

Дори във връхната точка на Covid не можахме да стигнем до 3% от служителите, работещи от вкъщи. Причината е, че от една страна, мениджмънтът се справя трудно с управлението на дистанционно работещите хора. От друга страна, законодателството в България е много рестриктивно и от административна гледна точка работата от вкъщи е допълнителен товар, който компаниите не биха си причинили, ако могат. каза пред Bloomberg експертът Светозар Петров

По думите му дистанционната работа остава слабо разпространена в България заради трудностите при управлението на екипи от разстояние и административните изисквания в законодателството.

Въпреки по-слабото търсене на кадри, компаниите не прибягват масово до съкращения. Според Петров работодателите предпочитат да запазят обучените си служители, тъй като набирането и обучението на нов персонал е скъп и продължителен процес.

Експертът посочи, че българският пазар на труда остава силно зависим от икономическата ситуация в Европа, особено в Германия, където кризата води до намаляване на поръчките към български предприятия. Според него състоянието на пазара ще остане сравнително стабилно поне до началото на септември.

Сред основните фактори, които ще определят развитието на пазара на труда през следващите месеци, Петров открои геополитическата обстановка, вътрешнополитическата ситуация в България и все по-широкото навлизане на изкуствения интелект в бизнеса.