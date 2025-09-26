ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първият "Магазин за хората" отворя в Пловдивско до края на годината с до 10% надценка на стоките
Обектът ще бъде разположен в Пловдивско.
Създаването на държавното дружество "Магазин за хората“ е записано в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Целта на веригата е да осигурява широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост с минимални търговски надценки – до 10% – и конкурентни цени. Приоритет ще бъдат продукти от български производители.
От Министерството на земеделието подчертават, че приоритет на ръководството на дружеството е "стартиране на устойчиво и с необходимата прозрачност, за да се създаде доверие у потребителите, като бъдат осигурени продукти с гарантирано качество и достъпна цена. Това поставя интересите на хората на първо място.“
Дружеството "Магазин за хората“ ЕАД беше вписано в Търговския регистър на 29 август 2025 г. В момента се финализират всички административни и юридически процедури, включително издаване на разрешителни и откриване на банкови сметки. Министерството подчертава, че стремежът е да се осигури качествено изпълнение и стабилна основа за развитие на новата верига.
