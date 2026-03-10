Случаят с пиянската изцепка на Ивайло Цветков-Нойзи стигна до Съда на Европейския съюз (СЕС)! Съдията от Софийския районен съд Мирослав Петров, който отказа да отнеме колата на публициста с присъдата за шофиране след употреба на алкохол, е изпратил запитване до европейските магистрати. Съдията беше погнат с проверки заради решението си да върне беемвето на подсъдимия. Затова сега Петров пита колегите си от Люксембург дали наказателното дело може да продължи, докато текат проверки срещу съдията, пише Лекс.Нойзи беше хванат да кара пиян на 17 ноември 2023 г. Той сключи споразумение, като се призна за виновен, и беше осъден на 10 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок и беше лишен от правото да управлява автомобил за година и два месеца. По силата на сделката с прокуратурата колата, с която е шофирал под въздействие на алкохол, трябваше да бъде отнета в полза на държавата.На 6 юни 2024 г. съдия Петров отказа да приложи този член от закона за отнемането на автомобила, който в конкретния случай е придобита след брака му с Мария Игнатова и се води собственост и на двамата съпрузи. Магистратът се позова на най-висшия закон - конституцията и заложеното в нея изконно право на собственост. Решава, че отнемането на средството на престъплението трябва да е съразмерно с извършеното закононарушение. Освен това изтъква, че колата е предмет, а не средство, с което е извършено престъплението.Прокуратурата протестира това решение и през февруари 2025 г. втората инстанция окончателно решава возилото на журналиста да бъде отнето. Защитата поиска спиране на делото до произнасянето на Конституционния съд по казуса, но искането не мина.Подобно дело се пада и на съдията от районния съд във Велики Преслав Милена Хазарян. През 2024 г. тя сезира СЕС за проблема с отнемането на коли на пияни или дрогирани шофьори.Според нея задължителното отнемане на колата в такива случаи може да е в нарушение на правото на ЕС и в противоречие конкретно с принципа за пропорционалност в Хартата на основните права на ЕС. Освен това според съдия Хазарян има нарушение на правото, когато производството се развива без участието на съсобствениците на автомобила като трети лица. По нейното запитване все още се чака произнасянето на съда в Люксембург.Междувременно след изненадващото си решение съдия Петров стана обект на прокурорска проверка. Причината - подаден сигнал до прокуратурата от сдружението "Ангели на пътя". На негова база прокурорът от Софийската градска прокуратура Йордан Петров възложи проверка и на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).През януари 2025 г. прокурорът отказва да образува досъдебно производство поради липса на данни за извършено престъпление. Според него мотивите на съдия Петров, с които отказва да отнеме колата на подсъдимия, са правилни. Но обвинителят остави кадровиците да решат дали съдията не заслужава дисциплинарно наказание.Заради спорния казус съдия Петров чака отговор от Люксембург - дали правото на ЕС допуска да се извършват прокурорски проверки срещу съдии само за това, че не са приложили закон, който според тях противоречи на правото на съюза. Магистратът иска да се изясни и дали е допустимо прокурорите да проверяват правилността на актовете на съда и ако не са съгласни, да искат дисциплинарно наказание за съответния съдия. Съществен въпрос е и дали наказателният съд трябва да спре делото, докато се чака отговорът на отправено от друг преюдициално запитване."Липсата на ефективни гаранции за независимост на практика превръща правораздаването в Република България в дейност с висок професионален риск поради реалната опасност от репресивни дисциплинарни и наказателни производства, а сама по себе си тази перманентна заплаха води до автоцензура и подкопава върховенството на правото", пише съдия Петров.По думите му е показателно това, че проверката срещу него е осъществена, докато съдебното производство за колата на Нойзи е все още висящо. Това неминуемо е от естество да окаже "смразяващ ефект" спрямо съдиите от въззивната съдебна инстанция и всички останали съдии, на които им предстои да се произнесат по казуси с аналогичен предмет, опасява се служителят на Темида. Затова смята, че в този случай и Европейската комисия е трябвало да се намеси, за да защити върховенството на закона в страната.Съдия Петров отбелязва, че у нас има над 800 предварителни проверки спрямо съдии, които са използвани като инструмент за събиране на данни за личния им живот чрез тайни способи.