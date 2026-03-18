Пролетта се отлага според НИМХ
Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър, който през нощните часове ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по Черноморието до 6°-7°, а максималните – между 7° и 12°. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 7°.
В петък вятърът ще е от север-североизток, през почивните дни и в понеделник - от изток-североизток, предимно умерен. Ще преобладава облачно време и на места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Значителни количества не се очакват.
В петък в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Тогава ще бъде и най-студено, с преобладаващи минимални температури между минус 2° и 3° и максимални - между 5° и 10°.
През следващите дни слабо ще се затопли: от събота дневните температури ще са между 7° и 12°. Във вторник и сряда вятърът ще се обърне от северозапад. Остават условията за валежи, но температурите ще се повишат още и минималните навсякъде ще са над нулата, а максималните - от 7°-8° в крайните източни райони до 14°-16° в западната половина от страната, уточняват от НИМХ.
