Производител от 40 години в пловдивско село: Цената на семената и торовете се увеличи със 100%
Цените на марулите на общинския пазар в Асеновград варират от 77 цента до 1 евро за бройка. И въпреки, че цената им е двойно по-висока в сравнение с миналата година, в момента прясната салата от маруля излиза най-изгодно. Хубавият домат струва повече от 2.50 евро за килограм, цените на краставиците също са високи.
Ангел Панев е последният останал оранжериен производител в пловдивското село Чешнегирово. От 40-години отглежда марули и репички. Тази година е засял 13 оранжерии. И въпреки, че марулята не е капризна култура, разходите ѝ за производството са скочили. Панев споделя, че цената на семената и торовете са се увеличили със 100%. Тази зима е засял само къдрава маруля, защото обикновената права се търси по-малко на пазара. Това е, защото тя е по-мека, по-креха и по-вкусна, споделя той.
Заради голямото търсене на пазара и липсата на внос, цената на марулите в момента е двойно по-висока. Поскъпването се дължи и на по-големите разходи за производството, обяснява фермерът. 60-70 цента е сравнително добра цена за марула, казва Ангел. Той обаче допълва, че цената зависи и от надценката, която ще сложи търговецът.
На пазара в Асеновград в момента има изобилие от български марули. Търсене също. Йорданка Гунгалова казва, че продава поне два кашона на ден. А зелената салата от марула, лук, репичка и краставица, по нейни сметки излиза около 3,14 евро. По думите ѝ цените на марулите са започнали да падат - между 80 и 50 цента, предава Nova.
