© Песента на Виктория Георгиева Growing Up is Getting Old е с все по-малки шансове за победа на тазгодишното издание на "Евровизия" и вероятно няма да влезе и в челната тройка.



Това сочи класацията на сайта eurovisionworld.com, изготвена от букмейкърските залози, според които България се очаква да заеме 6-о място в предстоящото състезание.



В последните пет години, резултатите от залозите са съответствали и победителят винаги е прогнозиран на 100% още преди самото събитие.



Голяма част от феновете на Виктория у нас и по-света са на мнение, че песента й може да е шедьовър, но за "Евровизия" е била по-подходяща Imaginary Friend, която беше в селекцията на изпълнителката, но в крайна сметка тя и екипа й избраха Growing Up is Getting Old да ни представи.



Още преди избора й букмейкърите отреждаха второ място за певицата ни, но в последствие изпълнението й бързо отстъпи място надолу и в крайна сметка стигна до 6-а позиция.



Ако съдим по интереса към българското парче в платформите за видеобмен, то резултата не е особено задоволителен. Към момента песента на българката има малко над 510 000 гледания в официалния канал на конкурса в YouTube - Eurovision Song Contest.



Това е нищо в сравнение със сочената за фаворит тази година, а именно представителката на Малта - Destiny и песента й Je Me Casse, която е набрала почти 6 милиона гледания. Growing Up is Getting Old на нашата Вики има няколко качени видеоклипа в официалния й канал в "Тубата", но дори и общо сумирани не надвишават милион и половина гледания.