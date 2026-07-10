Настоящият период се характеризира със сравнително топло време, определяно от климатолозите като "ретро лято“, което ще се задържи още една седмица преди настъпването на по-осезаемо затопляне. В ефира на предаването "Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев посочи, че до момента месец юли се движи с между шест и седем десети от градуса под официалната месечна норма, информира Plovdiv24.bg. Анализът на експерта показва кога можем да очакваме сериозни горещини в страната.

Лекото изместване на антициклона в северна посока ще предопредели предстоящото нахлуване на малко по-хладен въздух, но времето ще запази характера си на ретро лято. В неделния ден се очаква формирането на купесто-дъждовна облачност през следобедните часове. През понеделник и вторник на следващата седмица метеорологичната обстановка в Западна България ще бъде напълно спокойна в сравнение със ситуацията в Североизточна България. По-късно през седмицата – в сряда и четвъртък, се прогнозират следобедни превалявания, които обаче ще се развият на заден план при трайно високи температури.

Истинското затопляне се очаква през по-следващата седмица, когато съществува вероятност от над 35% термометрите да достигнат стойности от 40 градуса или малко над тях. В периода между 22 и 24 юли вероятността за регистриране на температури от 39-40 градуса остава висока. Климатологът уточни, че същинските астрономически горещници ще настъпят на 28, 29 и 30 юли, като именно през тези три дни ще бъдат отчетени и най-високите температурни показатели за месеца.

Докато Балканският полуостров остава предпазен от екстремни климатични явления, Западна Европа продължава "да се пържи“ под влиянието на изключително продължителна трета поредна топла вълна. Горещият въздушен фронт предстои да обхване изцяло и териториите на Германия и Централна Европа. Според проф. Георги Рачев към момента географското разположение и атмосферните условия предпазват целия регион на Балканите от тези интензивни горещи вълни.