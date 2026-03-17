ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев: Сложени са снежинки в София, но малка е вероятността за някакъв нещастен валеж
© bTV
Над Европа продължава "да властва“ високо атмосферно налягане. Най-хладно ще е в петък. В София минималната температура тогава ще е 1 градуса, а максималната – 7.
"Сложени са снежинки в София, но малка е вероятността за някакъв нещастен валеж“, каза Рачев.
"Ските са гарантирани до края на месеца. Във високото ще си вали“, допълни климатологът.
Към края на месеца отново ще се затопли. Максималните температури ще са над 15 градуса.
"Към края на месеца се готвят едни валежи от дъжд на Пампорово и Боровец. Ако те се случат, горе ще стане киша“, каза климатологът.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.