От днес следобед ще стане малко по-хладно, но в рамките на нормалното за месец март. В петък има вероятност за някакви снежинки, но между 5% и 7% е шансът това да се случи, каза пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.Над Европа продължава "да властва“ високо атмосферно налягане. Най-хладно ще е в петък. В София минималната температура тогава ще е 1 градуса, а максималната – 7."Сложени са снежинки в София, но малка е вероятността за някакъв нещастен валеж“, каза Рачев."Ските са гарантирани до края на месеца. Във високото ще си вали“, допълни климатологът.Към края на месеца отново ще се затопли. Максималните температури ще са над 15 градуса."Към края на месеца се готвят едни валежи от дъжд на Пампорово и Боровец. Ако те се случат, горе ще стане киша“, каза климатологът.