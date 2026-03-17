Проф. Рачев: Малка е вероятността за някакъв нещастен валеж
Над Европа продължава "да властва“ високо атмосферно налягане. Най-хладно ще е в петък. В София минималната температура тогава ще е 1 градуса, а максималната – 7.
"Сложени са снежинки в София, но малка е вероятността за някакъв нещастен валеж“, каза Рачев.
"Ските са гарантирани до края на месеца. Във високото ще си вали“, допълни климатологът.
Към края на месеца отново ще се затопли. Максималните температури ще са над 15 градуса.
"Към края на месеца се готвят едни валежи от дъжд на Пампорово и Боровец. Ако те се случат, горе ще стане киша“, каза климатологът.
Още по темата
Още от Институции
Ще станат ли закономерност великденските и коледните надбави за уязвимите групи – дебатът е в социалната комисия
Гергана Стоянова за Стефка Костадинова: понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно
АПИ с нов шеф
