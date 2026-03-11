Ормузкият проток е най-силното икономическо оръжие в ръцете на Иран. През стратегическия пролив преминава около 20% от световната търговия с петрол. Колкото по-високи са цените на петрола, толкова по-силен е режимът. Затова битката около Ормузкия проток е изключително важна, обясни арабистът проф. Владимир Чуков.Според него евентуално миниране би имало сериозни последици за световната икономика."Ако това се случи, отражението върху международните пазари ще бъде много сериозно“, предупреди експертът пред bTV.Според анализатора военният ресурс на Иран постепенно намалява."Много силно намаляват възможностите им. Просто ресурсът започва да се изчерпва“, каза той.По думите му ракетните установки често се откриват бързо след изстрелване."След като изстрелят ракета от мобилна установка, тя се засича от радарите и в рамките на минути може да бъде унищожена“, обясни експертът.Затова Техеран все по-често използва евтини дронове като основно оръжие. Чуков не изключва възможността за вътрешни протести или дори опит за сваляне на режима."Ако хората отново излязат по улиците, може да се повторят събитията от началото на годината, когато имаше много сериозни сблъсъци. На практика има наказателни отряди, които патрулират и следят да не се появят нови протести“, смята анализаторът.Само между 20 и 25% от населението на Иран подкрепя настоящия режим в страната, каза още Чуков.Според него е трудно да се даде точен процент на противниците на властта, но според различни изследвания огромната част от обществото иска промяна."Счита се, че привържениците на режима са някъде около 20–25%. Тоест всеки четвърти или пети иранец е свързан с режима и го подкрепя“, обясни Чуков.Властта в Техеран често завишава подкрепата чрез официални данни за избирателната активност, добави той."Режимът казва – участвате в изборите, значи ни подкрепяте. Така стигат до 40–46% участие. Но в големите градове, особено в Техеран, реалната активност е била около 6–8%“, обясни експертът.По думите на Чуков много иранци искат политическа промяна, но не е ясно как точно трябва да изглежда тя."Огромната част от иранците искат промяна. Но самите те не са много сигурни каква да бъде тя. Ясно е само едно – този режим в сегашната му форма трябва да си отиде“, каза той.Експертът подчерта, че управленската философия на Ислямската република се базира на религиозни норми от преди векове.