Проект, показващ непълнолетни майки, предизвиква полемика в социалните мрежи

© People of Sofia Гергана People of Sofia е една от най-харесваните и популярни авторски страници за фотография в България. Страницата във Facebook показва персонажите на столицата, а снимките са изпълнение с различни емоции, които вълнуват. Зад проекта стои един човек - Вихрен Георгиев, който се определя като любител фотограф, обичащ да запечатва моменти.



Докато отзивите от снимките са предимно положителни новото начинание на People of Sofia предизвика множество критики, полемика и дискусии. Проектът "Младите майки" разбуни духовете и е една от най-обсъжданите теми в социалните мрежи през последните дни.



"Младите майки", разказва историите на жени, които са родили под 18-годишна възраст, както и на специалисти, занимаващи се с темата за ранната бременност сред младите. Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд "Култура“.



От Facebook страницата описват проекта така:



"Целите, които си поставя проекта е, от една страна, да покажем живота на младите момичета, а от друга, специалистите, които им оказват помощ и подкрепа, а също и хората, които работят на терен, за да се намали ранната бременост. По-общо, да направим казуса видим за по-голяма част от обществото ни и да предизвикаме сериозен, и конструктивен дебат.



*People of Sofia не подкрепя ранната бременност, както и увеличаващия се брой на ражданията под 18 години."



Историята на Гергана, която ражда първото си дете на 14 и се омъжва на 13 години, предизвика много негативни коментари, някои от които недоумяват защо подобен проект е финансиран от Национален фонд "Култура". Според други People of Sofia повдигат важен дебат.



Гергана е българка в ромска махала и в момента има три деца.



"Какво позитивно виждате в този разказ!? Едно дете е въвлечено в незаконна ситуация! Къде е била полицията и прокуратурата, когато е заживяла с този мъж на 13 години?!?! Потрес! Да я закриваме тази държава и да се свършва с тази свинщина", пише разгневен потребител.



"Деца раждат деца, колкото и да не ни звучи окей. Случва се. Тези хора са част от нашето общество. Колкото по-бързо започнем да говорим на сходен език, толкова по-добре за всички. Поздравления на People of Sofia за опитите да скъсявате дистанцията и да отразявате реалността. Харесва ни, не ни харесва, тя е такава, каквато е", е друг коментар в дискусията.



"Колкото и да се стремим към толерантност и приемане на различия, трябва да се поставя граница и да успяваме да я усещаме, това си мисля аз. Стореното от бащата е престъпление и НЕ е приемливо да станеш майка на 13. По никакъв начин", е друго мнение в дебата.



Следващата история на Андреa от Крушовене, която забременява на 15 години, също не остави хората равнодушни.