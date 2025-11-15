ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът Румен Радев е категоричен: Назначаването на особен управител на "Лукойл" е незаконно
Автор: Елена Николова 12:21
©
Беше ясно, че ще има лиценз не само за България, а за всички европейски страни, защото САЩ е стратегически съюзник на Европа. Това заяви пред журналисти държавният глава Румен Радев след снощното решение на американското правителство да направи изключение за България за санкциите срещу "Лукойл".

Той изтъкна загрижеността си към страната и Конституцията. "Самото назначаване на особения търговски управител на "Лукойл" е извън закона. Съгласно техния закон той трябва да направи подборен 6-месечен план за дейността и да представи на Съвета за сигурност към МС. Кога г-н Спецов направи това, като дори не е присъствал на този съвет", категоричен бе Радев.

По думите му самият особен търговски управител не е толкова важен, но важен е фактът, че то го поставиха над Конституцията и над законите. "Аз ви обясних още с встъпването си в длъжност, той е в нарушение и това е много показателно", подчерта държавният глава.

"Всички опити за героични пози, за демонстрации на някакви супер постижения в дипломацията звучат леко нелепо. Но са показателни за начина, по който менторите на управляващите се опитаха да използват този казус. За начина, по който беше прокаран един закон и същността на закона, който издава истинските им намерения, които водят към ситуации като "Булгартабак" и КТБ", каза Радев.


