ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Престижен оркестър, унизително заплащане: млад специалист получава 1260 лв. нето
Музикантите от Българското национално радио протестират срещу унизителните възнаграждения - ситуация, която продължава вече втори сезон.
В момента нетното възнаграждение за млад специалист в един от най-престижните симфонични оркестри в страната е само 1260 лв., докато средната заплата в София е 3489 лв.
"Тази разлика е неприемлива за професионалисти, които се грижат за опазването и развитието на българската култура, записвайки музиката на млади и утвърдени композитори, изпълнявайки концерти с красива музика, където храним душите на хората и изграждаме ценности и добродетели. Много от нас имат две висши образования и всекидневно работят, за да поддържат високи стандарти, подобно на професионалните спортисти." - се казва в изявление на музикантите.
На концерта си на 17 октомври те ще облекат светлоотразителни жилетки, за да привлекат вниманието към своята кауза.
"С този жест искаме да подчертаем, че нашият труд е също толкова важен, колкото този на шофьорите и работниците, които се грижат за чистотата и инфраструктурата на градовете. Поставяме въпроса пред нашата държава какви са нейните ценности и как ще постъпи с културата си, защото действия трябва да бъдат предприети спешно.
Заповядайте на концерта ни на 17 октомври, петък, в Централния военен клуб в София от 19:00 ч." - призовават музикантите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството...
17:21 / 16.10.2025
КЕВР каза защо в голяма част от България чешмите пресъхнаха, а хо...
17:06 / 16.10.2025
21-годишен уби жена на тротоар след опасно изпреварване
15:01 / 16.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 л...
15:37 / 16.10.2025
КЗП глоби 70 търговци, не предоставили данни за цените
14:46 / 16.10.2025
Масови фалити в Северна Гърция заради влизането на България в Шен...
12:49 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS