|Премиерът Желязков: Местната власт у нас може спокойно да планира дългосрочно
В разговора участваха и народни представители от региона, съобщи правителствената прессслужба. Премиерът специално се обърна към кметовете от партиите, които подкрепят правителството и ги насърчи заедно с централната власт, те на свой ред също да работят по реализирането на поетите ангажименти за пълен мандат.
В хода на срещата бяха обсъдени проблемите на общините и местното самоуправление. Във фокуса на дискусията беше и инвестиционната програма за общините, като заложените средства на настоящата година са близо 1 милиард лева. Росен Желязков посочи, че финансирането на общините се запазва и през следващата година. Въпреки трудностите сме заделили средства, защото за всички граждани във всички региони на страната е важно да се подобряват условията им на живот. По думите на министър-председателя преимуществено ще се разглеждат ВиК проектите.
Министър-председателят изтъкна още, че общините трябва внимателно да приоритизират своите проекти, като се възползват първо от европейското финансиране, а след като бъдат изчерпани възможностите за финансиране по програми и механизми на ЕС, да се обръщат към националния бюджет.
На срещата беше обсъдена също подготовката за приемането на единната европейска валута от началото на 2026 година.
Росен Желязков призова кметовете да бъдат максимално активни в този процес, така че гражданите да бъдат информирани и сигурни, че преходът към евро ще премине плавно и спокойно.
