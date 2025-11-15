ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Премиерът Желязков: Местната власт у нас може спокойно да планира дългосрочно
Автор: Елена Николова 13:47Коментари (0)94
©
Правителството и управляващото мнозинство в Народното събрание мислим и работим в една посока – с хоризонт за пълен мандат. Подкрепата ни за общините ще бъде постоянна и последователна, така че и местната власт от своя страна може спокойно да планира дългосрочно. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на среща в Силистра с кметове от областта.

В разговора участваха и народни представители от региона, съобщи правителствената прессслужба. Премиерът специално се обърна към кметовете от партиите, които подкрепят правителството и ги насърчи заедно с централната власт, те на свой ред също да работят по реализирането на поетите ангажименти за пълен мандат.

В хода на срещата бяха обсъдени проблемите на общините и местното самоуправление. Във фокуса на дискусията беше и инвестиционната програма за общините, като заложените средства на настоящата година са близо 1 милиард лева. Росен Желязков посочи, че финансирането на общините се запазва и през следващата година. Въпреки трудностите сме заделили средства, защото за всички граждани във всички региони на страната е важно да се подобряват условията им на живот. По думите на министър-председателя преимуществено ще се разглеждат ВиК проектите.

Министър-председателят изтъкна още, че общините трябва внимателно да приоритизират своите проекти, като се възползват първо от европейското финансиране, а след като бъдат изчерпани възможностите за финансиране по програми и механизми на ЕС, да се обръщат към националния бюджет.

На срещата беше обсъдена също подготовката за приемането на единната европейска валута от началото на 2026 година.

Росен Желязков призова кметовете да бъдат максимално активни в този процес, така че гражданите да бъдат информирани и сигурни, че преходът към евро ще премине плавно и спокойно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъ...
12:57 / 15.11.2025
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко...
13:06 / 15.11.2025
Президентът Румен Радев е категоричен: Назначаването на особен уп...
12:21 / 15.11.2025
Българските потребители харчат над 110 млн. лв. за черния петък
12:23 / 15.11.2025
Повдигнаха обвинение на един от задържаните митничари на ГКПП "Ка...
12:23 / 15.11.2025
Нинова за липсата на коледни добавки за пенсионерите: За бонусите...
11:43 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
11:23 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Брутален сблъсък на АМ "Тракия", движението е спряно, има загинали
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: