Жител на Пазарджик предупреди за голяма измама: "Днес в 12,00 часа в "Лидл" Пазарджик две момичета спираха хора и "събираха" дарения за глухи. Момичетата са млади и симпатични и се спират предимно до млади мъже, попипват ги, флиртуват.
На бланката, която носеха, имаше някакво измислено лого със знамето на ЕС, за да изглежда легитимно. Нищо не е легитимно. На входа ги следеше възрастна смугла жена - съгледвач. Точно преди седмица подобна групичка бе хваната в Пловдив, оказаха се измамници с молдовски паспорти.
Тези вероятно са същите или от Румъния. Смятай да платя на касата и да ги проследя, като звънна на 112 за номер на автомобила и описание... но на касата заварих охраната, който каза "Тъкмо ги изгоних".
В бързината не е гледал номер на автомобила, за него е важно, че са се махнали от обекта, който охранява. Най-подлото е, че тия двете са се навъртали първо около момчето с количката отвън. Всички в града го знаем, защото то си е от нашия град.
Ако забележите подобни хора, не им се доверявайте. Легитимните имат винаги бадж и разрешение за такава дейност, най-често им е предоставено и място, където да разполагат материалите си".
