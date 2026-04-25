Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър за десет области на страната - Монтана, Видин, Враца, Плевен, Русе, Велико Търново, Разград, Силистра, Шумен и Добрич.

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, на места в Северна България и по Черноморието до 11°-12°, в София - около 4°. Утре ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, вечерта в Североизточна България от север-североизток, в Северна България ще се усили и ще бъде умерен и силен.

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 23°. През нощта срещу понеделник през страната ще премине размит студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, в Източна България умерен и силен и с него в страната ще нахлува студен въздух.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, но с тенденция на усилване. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черномориeто ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. Температурата на морската вода е 10°-12° по северното крайбрежие и 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През нощта срещу понеделник ще духа силен вятър от север-североизток.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 29 мин. и залязва в 20 ч. и 21 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 52 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 5 мин. и изгрява в 15 ч. и 5 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.