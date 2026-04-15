Шофьорите, планиращи пътуване по магистрала "Тракия“ в началото на следващата седмица, трябва да бъдат подготвени за временни промени в организацията на движението. В понеделник, 20 април 2026 г., стартират дейности по обновяване на хоризонталната маркировка в участъка между 99-и и 109-и километър в посока Бургас.

За предстоящите ограничения информира Plovdiv24.bg, позовавайки се на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ремонтните дейности ще бъдат извършени поетапно, като трафикът ще бъде пренасочван, за да се гарантира безопасността на работните екипи и на пътуващите.

График на ограниченията:

От 8:00 ч. до 16:00 ч.: В отсечката от 99-и до 106-и км (област Пазарджик) движението ще се извършва само в активната лента. Изпреварващата лента ще бъде ограничавана поетапно.

От 10:00 ч. до 16:00 ч.: В участъка от 106-и до 109-и км (област Пловдив) трафикът също ще се осъществява в активната лента, с поетапно затваряне на изпреварващата лента.

От Пътната агенция подчертават, че обновяването на маркировката е от ключово значение за пътната безопасност и комфорта на придвижване. АПИ призовава водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки стриктно поставената пътна сигнализация.