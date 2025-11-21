ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Предстои ли вдигане на таксите в университетите?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:07Коментари (0)116
©
Вероятно ще има ново увеличение на студентските такси. Това каза председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова.

“Причината е, че дефицитът, който се отваря в бюджета на висшето образование, е около 500-600 милиона лева. Университетите няма как да заплатят тази цена, ако нямат преходни остатъци освен с вдигане на таксите. Това е единственият приходоизточник за държавните висши училища", коментира Темелкова в "Интервюто в Новините на NOVA“ .

По думите й бизнесът помага, но не е мотивиран от държавата. “Тя е длъжник на бизнеса и на образованието. Необходим е широк диалог между всички заинтересовани страни, защото образованието следва да е национален приоритет и визия".

В България има 51 висши учебни заведения - 38 държавни и 13 частни. “Преди 10 ноември висшите държавни училища в България са били с едно повече. В момента го няма го Висшето артилерийско училище в Шумен", обясни Темелкова.

“Преди няколко години го нямаше и Висшето военновъздушно училище, но дефицитът на кадри в тази сфера наложи спешното му откриване", коментира тя.  

По думите й образователната ни система във висшето образование е така построена, че имаме няколко широко профилни и множество частно специализирани университети, които си имат строго специфичен практико-приложен профил.

“Висшето училище по телекомуникация е единственият университет, който си увеличи капацитета в последните години, защото имаме много желаещи", обясни председателят.

По думите й малките специализирани висши училища в някои случаи се оказват много по-гъвкави и много по-адаптивни на промените в глобалното образователно пространство. 

“В последните години всеки университет се опитва да установи връзка с бизнеса и държавата. Естествено, когато един университет е по-тясно профилиран, той много по-лесно установява връзка с определен бранш. Но ние срещаме и огромни трудности", каза Темелкова. 

“Бизнесът преподава при нас, но ние му плащаме жълти стотинки за това. Една такава компания заплаща на своите служители хиляди левове, а ние плащаме за час 20-30 лева. Тоест бизнесът по този начин инвестира в университетите", обясни тя.

Темелкова сподели, че бизнесът инвестира в лаборатории, обзавежда зали, дава средства. “Инвестициите в нашия университет са около половин милион лева годишно. Ние тези пари от министерството не ги виждаме за няколко години в бюджетите си".


Още по темата: общо новини по темата: 10
24.07.2025 »
21.07.2025 »
16.07.2025 »
12.07.2025 »
11.07.2025 »
09.07.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последн...
19:44 / 21.11.2025
Другата седмица предстои промяна в движението на участък от АМ "Х...
19:15 / 21.11.2025
Местят Благомир Коцев
18:48 / 21.11.2025
Такива бяха температурите към 17.00 часа днес
17:39 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната ...
17:38 / 21.11.2025
Даниел Митов: Пускаме глобите за средна скорост съвсем скоро
17:43 / 21.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Реформи в БДЖ
Борба за почистването на Пловдив
Бури и градушки 2025 г.
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: