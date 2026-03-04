Сподели close
Най-новият локомотив на БДЖ, носещ името "Васил Левски“, бе представен в Карлово на официална церемония, която се състоя днес. Изпълнителният директор на "Холдинг БДЖ“ ЕАД Мартин Ангелов поясни, че с този акт българската железница отбелязва завършването на доставките по договор за нови електрически локомотиви "Сименс Смартрон“ и отдава признание към личността на Васил Левски.

Кметът на Община Карлово Емил Кабаиванов поздрави всички присъстващи, пожела успехи на служителите, които работят в българските държавни железници и припомни историческия факт, че: "Едни от най-активните, най-отговорните участници в революционните комитети, които създава Левски, са служители на тогавашните железници.“

Водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Марко Тодоров, а кратка художествена програма представиха ученици на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“.

На церемонията присъстваха също: заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк, управителят на "БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД Свилен Гърдев, председателят на ОбС Карлово Доньо Тодоров, заместник-кметът на Община Карлово Николай Цветков, зам.-командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада полк. Димо Гюдженов, генералният директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура“ инж. Александър Вецков.