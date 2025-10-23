ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предприемач: Поне 30% от стойността на имота е за земята, която не винаги е собственост на строителя
За 10-годишен период цените на жилищните имоти в България са се увеличили с близо 150%. В София този ръст е още по-драстичен - надхвърля 180%. Това показват данните на Агенцията по вписванията.
Очаква се тази година прага на еврозоната да доведе до абсолютен рекорд по брой сключени сделки в София други големи градове.
“Има примери в по-големите градове, където стойността на обезщетението или придобиването на земята е между 40 и 50%. Това означава, че всеки, който си купува имот в даден район, трябва да има предвид, че около 30-40% от стойността на цената е земята, която не винаги е собственост на строителя", коментира пред NOVA NEWS Терзиев.
Той обясни, че вторият компонент са материалите. “Последно време, особено по след кризата и войната в Украйна, цените на материалите доста скочиха. Арматурата и бетона поскъпнаха с близо 100%".
“Не трябва да се забравя, че около 70-80% от строителния пазар в България се снабдява със строителни материали от чужбина. Говорим за алуминий и за всички хидроизолационни материали, които са производни на нефта и нефтените продукти. Всичко това е производно на цени", каза Терзиев.
“В крайна сметка идва труда, който също претърпява много голямо развитие поради простата причина, че около 40-50 хиляди от нашите хора работят в Европа. Това доведе до доста сериозна криза в намирането на работници и труда поскъпна също", обясни той.
По думите му за последните 10 години заплатите са се увеличили с минимум между 100% и 150%. “Причината е, че строителството не е най-привлекателната професия в света, защото тя обикновено е свързана с работа на открито и в лоши физически условия. Да, заплатите са доста сериозни, но това е на пазара и това трябва да се плаща".
“Обикновено всеки един строителен работник започва с това, че трябва да получава някакво възнаграждение. Ние много трудно ще достигнем нивата, които се плащат в Европа. Но ако говорим за стандарт, гоним европейския със заплатите, които се получават тук. Да, по-малки са възнагражденията, но те дават на служителите в нашия сектор възможността да живеят доста добре и над средния стандарт за България", обясни той.
По думите му работниците, които заминават за чужбина, са доста висококвалифицирани и добри. “Нашата цел е да ги върнем обратно, да ги дообразоваме и да ги изучим, за да станат ръководители. Трябва да дофинансираме нашия пазар с чуждестранни работници, защото няма друг вариант".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
16:19 / 23.10.2025
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
16:09 / 23.10.2025
Делян Добрев: Няма да има сътресения на пазара за горива
15:12 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуски
15:03 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Пловдивчанин си изпати в голямо пазарджишко село
13:35 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS