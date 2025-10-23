ИЗПРАТИ НОВИНА
Предприемач: Поне 30% от стойността на имота е за земята, която не винаги е собственост на строителя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:01Коментари (0)172
Огромна част от инвестициите в строителството се определят от това къде се намира имотът и срещу какво може да бъде придобит. Това най-често е собственикът на земята, твърди Илиян Терзиев - председател на Камарата на строителите в България.

За 10-годишен период цените на жилищните имоти в България са се увеличили с близо 150%. В София този ръст е още по-драстичен - надхвърля 180%. Това показват данните на Агенцията по вписванията.

Очаква се тази година прага на еврозоната да доведе до абсолютен рекорд по брой сключени сделки в София други големи градове. 

“Има примери в по-големите градове, където стойността на обезщетението или придобиването на земята е между 40 и 50%. Това означава, че всеки, който си купува имот в даден район, трябва да има предвид, че около 30-40% от стойността на цената е земята, която не винаги е собственост на строителя", коментира пред NOVA NEWS Терзиев. 

Той обясни, че вторият компонент са материалите. “Последно време, особено по след кризата и войната в Украйна, цените на материалите доста скочиха. Арматурата и бетона поскъпнаха с близо 100%". 

“Не трябва да се забравя, че около 70-80% от строителния пазар в България се снабдява със строителни материали от чужбина. Говорим за алуминий и за всички хидроизолационни материали, които са производни на нефта и нефтените продукти.  Всичко това е производно на цени", каза Терзиев.

“В крайна сметка идва труда, който също претърпява много голямо развитие поради простата причина, че около 40-50 хиляди от нашите хора работят в Европа. Това доведе до доста сериозна криза в намирането на работници и труда поскъпна също", обясни той.

По думите му за последните 10 години заплатите са се увеличили с минимум между 100% и 150%.  “Причината е, че строителството  не е най-привлекателната професия в света, защото тя обикновено е свързана с работа на открито и в лоши физически условия. Да, заплатите са доста сериозни, но това е на пазара и това трябва да се плаща".

“Обикновено всеки един строителен работник започва с това, че трябва да получава някакво възнаграждение. Ние много трудно ще достигнем нивата, които се плащат в Европа. Но ако говорим за стандарт, гоним европейския със заплатите, които се получават тук. Да, по-малки са възнагражденията, но те дават на служителите в нашия сектор възможността да живеят доста добре и над средния стандарт за България", обясни той. 

По думите му работниците, които заминават за чужбина,  са доста висококвалифицирани и добри. “Нашата цел е да ги върнем обратно, да ги дообразоваме и да ги изучим, за да станат ръководители.  Трябва да дофинансираме нашия пазар с чуждестранни работници, защото няма друг вариант".







