Предложенията за работа в най-високо платения сектор в България намаляха с 40%

© Най-високо платеният сектор в България все още е IT секторът. Добри условия на труд има и в секторите на изнесените услуги, както и във фармацията. Това каза в ефира на "Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria оперативният директор на JOB tiger Християн Петков.



Вече има малко по-голямо разнообразие сред секторите с високо заплащане, между които можем да избираме, но все пак възнагражденията в IT сектора се запазват два-три пъти по-високи от средните за страната, отбеляза още той.



Живеем в свят, който е много тясно свързан с технологиите във всяка една част от ежедневието ни, както работно, така и в личното си време. Много голяма част от хората пазаруват онлайн и вече почти не посещават магазини. За да се обезпечат тези удобства в живота ни, търсенето на такива специалисти е голямо.



След сътресението със съкращение и замразяване на търсенето на персонал в IT сектора през 2022 г., това се отрази и на подбора на кадри, обясни експертът. Той обясни, че за една година – от октомври 2022 г. до октомври 2023 г. има 40% по-малко предложения на пазара на труда в този сектор.