Темата за цените на недвижимите имоти е неизменна част от всекидневието ни, особено когато става въпрос за една от най-големите житейски инвестиции. Пазарът обаче не е хазартна игра, а сложен механизъм, задвижван от икономика, локация и специфики на обекта. Разбирането на тези сили е ключът към сключването на изгодна сделка.

Основните двигатели на цените

За да си отговорим защо имотите поскъпват, трябва да погледнем към три основни стълба:

Икономическата "горивна смес“: Ниските лихви по ипотечните кредити правят купуването по-достъпно, а растящите заплати и ниската безработица в големите градове дават нужната увереност на купувачите. В същото време инфлацията кара хората да "спасяват“ спестяванията си, влагайки ги в "тухли“.

Локацията като закон: Вътрешната миграция към София, Пловдив и Варна създава ценова пропаст между големите центрове и останалата част от страната. Близостта до метро, паркове и училища може да оскъпи два на пръв поглед еднакви имота с десетки хиляди евро.

Характеристики на сградата: Новото строителство е лидер по цена заради енергийната ефективност. Следват го тухлените сгради, а панелните блокове остават най-достъпни. Фактори като южно изложение, среден етаж и наличието на гараж (който сам по себе си може да струва над 20-30 хил. евро) са решаващи за финалната цифра.

Психология и "FOMO“ ефектът

Пазарът се влияе и от страха да не изпуснеш момента (Fear Of Missing Out – FOMO). Когато медиите говорят за рекорди, много хора купуват прибързано от страх, че утре ще е още по-скъпо, което допълнително надува ценовия балон.

Голямото предизвикателство: Информационният вакуум

Най-сериозният проблем в България остава разликата между обявената цена в порталите и реалната цена на сделката. В страната ни липсва публичен регистър за реалните суми по сключените договори, което кара купувачите да преговарят "на сляпо“.

Честата практика сделките да се изповядват по данъчна оценка, по-ниска от реалната цена, допълнително замъглява картината. В такъв "горещ“ пазар отстъпките са минимални, а продавачите често излизат с нереалистични очаквания. Ето защо достъпът до достоверна информация и работата с доказани експерти са по-важни от всякога, за да не се превърне новият дом във финансов капан, пише bussinessnovinite.bg.