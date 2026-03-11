Сподели close
Мерки заради скъпите горивата в полза на потребителите обеща служебният кабинет, но не уточни откога и какви. По примера на редица държави в Европа и у нас потребителите очакват държавата да предприеме нещо срещу ефекта от поскъпването на горивата. Например, таван или отстъпка в цените.

Бизнесът също е притеснен. Милена и съпругът ѝ са зеленчукопроизводители и имат малък магазин. С него издържат трите си деца, но разходите им скачат всеки ден.

"Дори да произвеждаш тази продукция, също имаш разход, защото аз не я произвеждам тук, а на село. За да стигнеш до село, имаш разходи“, обяснява Милена Кръстева пред bTV. Зареждат и от доставчици. Заради скъпите горива очакват скок в цените на едро, което ще ги принуди да вдигнат и своите.

Кабинетът уверява, че обмисля мерки, но не казва какви.

"На първо място е важно да не прибързваме с мерките на и второ място ние сме готови, ако цените се повишат по-драстично, да защитим българските граждани“, обясни служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Служебният премиер Андрей Гюров отчете, че от високи цени на горивата страдат потребителите в цяла Европа и увери, че се търсят най-правилните решения за скока на цените у нас.

"Ние не трябва да позволяваме събитие напрежение, което виждаме по света да се прехвърля и тук. Ние вече разглеждаме конкретни решения и мерки, които се прилагат в цяла Европа“, обясни Гюров.

Досега експерти са посочвали като възможно мярка и по-нисък данък добавена стойност върху горивата.

Потребителите и бизнесът очакват да разберат ще получат ли подкрепа и каква, а за цените - с днешна дата масовите горива бензин и дизел остават без промяна спрямо ден по-рано.

Междувременно от фискалния съвет пресмятат, че при ръст на петрола с 25% дефицитът у нас може да достигне до 3,6%, а към инфлацията може да се добави още 1%.