© виж галерията След изключително успешно първо издание на фестивала Station Street Festival, организаторите са подготвили двойно повече развлечение и гейминг през второто издание, което ще се проведе от 5 до 8 септември на ул."Иван Вазов" в Пловдив.



Освен невероятна музикална програма, тази година гейминг станцията избухва със забавление под всякаква форма. Партньорите на фестивала от Gplay са се погрижили за компютърни конфигурации от последно поколение. Феновете на високите скорости ще могат да се почувстват като състезатели от Формула 1 благодарение на най-модерните VR симулатори от Red Zone.



Арената на Улица Станционна ще събере смели гладиатори от цяла България, които ще зарадват публиката със зрелищна надпревара по време на турнирите по Mortal Kombat 1 (2023) и Tekken 8. Самите турнири се осъществяват със съдействието на Българската общност по бойни игри и TDB Play. Турнирът е безплатен и всеки може да се запише в деня на събитието и да премери сили за големите парични и страхотните предметни награди.



Но какво се случва с почитателите на настолни игри? За тяхното хоби ще се погрижат партньорите на фестивала от Nastola.bg, които са поканили издатели и създатели на най-популярните български настолни игри по време на фестивала в обособена зона за настолни игри. Посетителите ще могат да играят безплатно на “Дръж ми шапката", “На Вуте да му е зле", “Сливи за Смет", “Лукави лисици", “ЕТНО: Направи шевица", “Свий сърмите", “Карти срещу българщината", “Триказка", “Чифтлик", “Криле", “Възходът на Вавилон", “Blood on the Clocktower" и други популярни настолни игри.



Вътрешен глас също се завръщат с техните градски приключения. Участниците в градския куест, подготвен от Вътрешен глас, ще обиколят интересни и непознати локации в и в близост до фестивалната зона, решавайки забавни загадки и предизвикателства.



Освен популярни игри, организаторите обещават ексклузивни демо версии и нови игри от изложителите The Sixth Hammer, Realm Archive, Prime Games, Studio Mechka и Incineration Productions. Това не е всичко, към студията за разработване на видеоигри се включва и гигантът в мобилния гейминг - Gameloft, така че ако си носите телефон, може да свалите техните игри и да поиграете безплатно. Посетителите ще могат да се включат и в томбола за безплатни копия на видео игри и мърч от изброените студия.



Естествено, не може да говорим за гейминг без да споменем стриймърите, които са основните създатели на съдържание за видеоигри. Феновете на този тип медия ще могат да гледат, да се срещнат на живо и да играят с един от основателите на стрийминг културата в България - Gothika_47, прекрасната Igrytte, която представлява България на фестивали като Dreamhack & Twitchcon, световният спийд рън рекордьор по NFS игри SlivenKage, очарователната и общителна DayaSims и атрактивната косплейърка и стриймърка Glitchedegirl. Феновете ще могат да си поговорят и да поиграят настолни игри с водещия на YouTube канала за настолни игри Шоуто на Максимилиан Бербечелов.



В програмата прави дебют и станция изкуство с творчески срещи с писатели и художници от различни български комикси, включително легендарните “Дъга" и пловдивския комикс “Майна Town". На сцената ще има и представление на съвременното сценично и приложно изкуство - Косплей. Голяма част от поканените съдии и участници са модни дизайнери, художници, актьори и творци.



Station Street Festival е с вход свободен.