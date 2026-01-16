ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Поскъпва и транспортът, и ресторантите, и хотелите, и алкохолът, и цигарите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:01Коментари (0)0
©
Ръстът на минималната заплата надхвърля инфлацията за последните 5 години. Това става ясно от последните данни за поскъпването на живота на Националния статистически институт (НСИ). Така през декември спрямо предходния месец инфлацията е 0,1%, а спрямо същия период на 2024 г. възлиза на 5 на сто.  

Данните сочат още, че натрупаната инфлация за последните пет години е 41,4 на сто. Но не само цените скачат, но и заплатата. Минималното възнаграждение за страната пък е нараснало от 610 на 1077 лева, което е увеличение със 76 на сто.  Според данни на статистиката и синдикални изследвания през 2020 година с 610 лева сме можели да си купим приблизително 7,3 кошници с основни хранителни продукти, а през миналата година вече взимаме 9,7 кошници, или с две повече. 

Повишение

През последния месец на миналата година, преди въвеждане на еврото, увеличение има на цените най-вече в услугите, свързани с развлечения и култура, или с 2,2 на сто, спрямо ноември. Поскъпва и транспортът с 0,8 на сто, ресторантите и хотелите с 0,4 на сто, алкохолът и цигарите с 0,3 на сто. Без промяна остават цените за жилището като вода, ток, газ и други горива, както и на храните и безалкохолните. При индекса на цените за малката кошница през декември 2025 г. е регистрирано увеличение с 0,2% на месечна база и увеличение с 5,6% от началото на годината. Така увеличение има при хранителните продукти с 0,4%, както и при услугите с 0,1 на сто. Намаление е отчетено при нехранителните стоки с 0,1 на сто.

Промени 

Заедно с данните за инфлацията от Националния статистически институт обявиха, че от началото на тази година хaзартните игри ще бъдат включени в обхвата на индекса на потребителските цени като част от подгрупа "Услуги за развлечение“, група "Развлечения, спорт и култура“. Причината е влизащи в сила европейски регламенти с пряко приложение за всички държави членки на ЕС. Във връзка с членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. Националният статистически институт (НСИ) е задължен да произвежда и публикува експресни предварителни оценки (flash estimates) за инфлацията и индексите на потребителските цени. 

Индексират възнагражденията 

Правителството ще индексира еднократно възнагражденията на всички в бюджетната сфера с 5 процента. Това съобщи министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова, като добави, че това ще бъде предмет на следващото заседание на кабинета. Поводът е информацията, която получихме в рамките на днешния ден от страна на Националния статистически институт за индекса на потребителските цени, който е 5 на сто, пише "Телеграф".

Тя съобщи, че правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани, като индексира еднократно възнагражденията на всички с 5 процента. Това стана, след като съпредседателят на "Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви в парламента, че при настоящите нива на поскъпване всички доходи следва да бъдат индексирани с 5%, за да се компенсира реалната загуба на покупателна способност. 








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ИПИ: Парламентът е на път да приеме абсурден закон за пълен контр...
17:34 / 16.01.2026
България може да задмине средните европейски доходи до 10-15 годи...
17:18 / 16.01.2026
Предупреждение от НИМХ: Студ сковава страната, половин България е...
16:10 / 16.01.2026
Една от водещите банки у нас: На ден внасят по над 31 млн. лева и...
17:02 / 16.01.2026
Обвиниха Божидар Бобоков
17:02 / 16.01.2026
Почина бизнесменът Гери Ченчаджията
14:55 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: