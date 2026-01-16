Поскъпва и транспортът, и ресторантите, и хотелите, и алкохолът, и цигарите

© Ръстът на минималната заплата надхвърля инфлацията за последните 5 години. Това става ясно от последните данни за поскъпването на живота на Националния статистически институт (НСИ). Така през декември спрямо предходния месец инфлацията е 0,1%, а спрямо същия период на 2024 г. възлиза на 5 на сто.



Данните сочат още, че натрупаната инфлация за последните пет години е 41,4 на сто. Но не само цените скачат, но и заплатата. Минималното възнаграждение за страната пък е нараснало от 610 на 1077 лева, което е увеличение със 76 на сто. Според данни на статистиката и синдикални изследвания през 2020 година с 610 лева сме можели да си купим приблизително 7,3 кошници с основни хранителни продукти, а през миналата година вече взимаме 9,7 кошници, или с две повече.



Повишение



През последния месец на миналата година, преди въвеждане на еврото, увеличение има на цените най-вече в услугите, свързани с развлечения и култура, или с 2,2 на сто, спрямо ноември. Поскъпва и транспортът с 0,8 на сто, ресторантите и хотелите с 0,4 на сто, алкохолът и цигарите с 0,3 на сто. Без промяна остават цените за жилището като вода, ток, газ и други горива, както и на храните и безалкохолните. При индекса на цените за малката кошница през декември 2025 г. е регистрирано увеличение с 0,2% на месечна база и увеличение с 5,6% от началото на годината. Така увеличение има при хранителните продукти с 0,4%, както и при услугите с 0,1 на сто. Намаление е отчетено при нехранителните стоки с 0,1 на сто.



Промени



Заедно с данните за инфлацията от Националния статистически институт обявиха, че от началото на тази година хaзартните игри ще бъдат включени в обхвата на индекса на потребителските цени като част от подгрупа "Услуги за развлечение“, група "Развлечения, спорт и култура“. Причината е влизащи в сила европейски регламенти с пряко приложение за всички държави членки на ЕС. Във връзка с членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. Националният статистически институт (НСИ) е задължен да произвежда и публикува експресни предварителни оценки (flash estimates) за инфлацията и индексите на потребителските цени.



Индексират възнагражденията



Правителството ще индексира еднократно възнагражденията на всички в бюджетната сфера с 5 процента. Това съобщи министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова, като добави, че това ще бъде предмет на следващото заседание на кабинета. Поводът е информацията, която получихме в рамките на днешния ден от страна на Националния статистически институт за индекса на потребителските цени, който е 5 на сто, пише "Телеграф".



Тя съобщи, че правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани, като индексира еднократно възнагражденията на всички с 5 процента. Това стана, след като съпредседателят на "Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви в парламента, че при настоящите нива на поскъпване всички доходи следва да бъдат индексирани с 5%, за да се компенсира реалната загуба на покупателна способност.



