ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Полицията изкара Паскал от КПК след разпита
Той е сочен за ключова фигура в аферата в Агенция "Митници". Твърди се, че в нея участват още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.
В тази афера бяха намесени и имената на двама бивши министри – Бойко Рашков и Асен Василев. В свои показания Банкова твърди, че до бившия министър на финансите стигали големи суми рушвети. Връзката на Рашков пък се твърди, че е през бащата и син Димитрови.
Паскал бе доведен днес за разпит в Комисията за противодействие на корупцията. Малко след него на място дойде и неговият адвокат Димитър Марковски. Очаква се официално да бъдат повдигнати и обвинения.
За първи път медиите успяха да заснемат реални кадри на лицето му. Към този момент единственото публично известно негово изображение беше стара снимка от документ с лошо качество.
След близо 11 месеца задържане в Сърбия, Никола Николов Паскал бе екстрадиран у нас.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 99
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Урсула фон дер Лайен ще посети ВМЗ Сопот?
13:23 / 28.08.2025
Експерт: Златните кюлчета и монети над определена проба, са освоб...
13:03 / 28.08.2025
Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
13:23 / 28.08.2025
Лиснаха две кофи с фекалии по общинска служителка
12:47 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Производител: Не са имали толкова тежка година от 20 години
12:20 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS