Служител на Министерството на вътрешните работи бе задържан в Стара Загора, след като бе заловен да управлява личния си автомобил под въздействието на алкохол. Инцидентът е станал на централния булевард "Св. Патриарх Евтимий“, където мъжът е бил спрян за проверка в извънработно време.

При извършения тест с техническо средство уредът е отчел наличието на 1,41 промила алкохол в издишания въздух. За поредното дисциплинарно нарушение в редиците на полицията информира Zagora24.bg.

Служителят, който заема изпълнителска длъжност, е отведен в ареста за срок до 24 часа. На мястото на проверката е извършен оглед от дежурен следовател, а под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора вече е образувано следствено дело. От Областната дирекция на МВР уточниха, че веднага е започнала процедура по образуване на дисциплинарно производство за тежко нарушение на служебната дисциплина.

Това не е първият подобен случай в региона за настоящата година. Припомняме, че през февруари друг служител на реда беше временно отстранен от длъжност, след като предизвика катастрофа край чирпанското село Винарово. Тогава тестът на полицая отчете фрапиращите 2,22 промила алкохол.