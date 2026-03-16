Разследва се смъртта на млада жена, починала часове след естетична процедура в Дупница. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – София.Трагичната вест за кончината на Лидия Димитрова, известна сред близките си като Линда, първоначално беше споделена в социалните мрежи от нейни колеги и приятели. В емоционална публикация близка се сбогува с нея, определяйки я като “човек с главно Ч, приятел с главно П и талант с главно Т“.“Сърцето и душата ми се разкъсват на парчета и не вярват, че пиша тези редове. Но ще ги напиша… защото ти заслужаваш. Загубихме човек с главно “Ч“, приятел с главно “П“ и талант с главно “Т“. Не вярвам на нелепата съдба, не вярвам, че това е истина, но съм благодарна с цялото си сърце, че животът ни срещна и ти беше част от моя. Обичам те завинаги, в този и хиляда други животи, Линдор. Надявам се да се срещнем отново и да чуя ангелския ти смях… Завинаги ще си с нас и ще те обичаме.Линда загуби живота си след поставяне на хиалурон в гърдите при дупнишкият лекар д-р Борис Дашков", твърди в свой пост близка за починалата.Обиск в кабинета на лекаряПо искане на прокуратурата е извършен обиск в частния кабинет на дупнишкия хирург д-р Борис Дашков. Проверява се информацията за евентуално негово участие в извършването на естетична процедура върху починалата.Според данни, близки до разследването, в кабинета не е открита медицинска документация за извършена интервенция на Лидия Димитрова-Линда. Твърденията на близките за направена процедура към този момент не са подкрепени с официални медицински документи.Какво показват медицинските данниЖената е потърсила медицинска помощ в столичен център за спешна помощ със симптоми като силна отпадналост, повръщане и диария. Пред лекарите тя съобщила, че няколко дни по-рано ѝ е поставен филър с хиалуронова киселина в областта на гърдите, след което е почувствала болка и оток. По препоръка на лекар е приемала нестероиден противовъзпалителен медикамент.Според медицинската епикриза пациентката е постъпила с признаци на остра дихателна и бъбречна недостатъчност, сепсис и полиорганна недостатъчност, които са довели до фаталния изход.Процедурата и възможните рисковеХиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина – най-често за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки. През последните години обаче се прилага и за увеличаване на обема на гърдите чрез инжектиране на филър.Макар процедурата да се рекламира като бърза и минимално инвазивна, специалисти предупреждават, че тя може да крие сериозни рискове, особено ако се извършва без достатъчен контрол и медицински стандарти.ПредисторияНаскоро името на лекаря от Дупница нашумя и покрай друг случай. Тогава жена публично заяви, че след извършена естетична процедура при него е получила тежки усложнения. По думите ѝ интервенцията е довела до сериозни увреждания и тя “едва е оцеляла физически“.Разказите и предизвикаха широк обществен отзвук, след като пострадалата сподели за преживяното в медиите и социалните мрежи. Тя твърдеше, че вследствие на процедурата е останала обезобразена и е преминала през продължително лечение и възстановяване.Тогава институциите също бяха сезирани за проверка по случая, а темата повдигна въпроси за контрола върху извършването на естетични процедури и квалификацията на специалистите, които ги извършват, пишат колегите от вестник "Вяра News".