На 95-годишна възраст почина проф. д-р Петър Николов Пецов – изтъкнат психолог, държавник и баща на известния певец Искрен Пецов. Тъжната вест съобщи самият музикант в социалните мрежи. Това е станало около 7:30 ч. тази сутрин.

Проф. Петър Пецов оставя значима следа в българската наука и образование. През годините той заема високи държавни и академични постове, като е бил министър на народната просвета и директор на издателство "Народна просвета“. Той е сред ключовите фигури в развитието на висшето образование у нас, заемайки поста ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски“.

За своите изключителни заслуги към страната той бе удостоен със званието "Герой на социалистическия труд“. В поста си във фейсбук Искрен Пецов описва баща си не само като професор и доктор на науките, но и като прекрасен баща, грижовен дядо и изключително добър човек.

"Мир на праха му! Сбогом татко", завърши Искре Пецов поста си.