Почина най-възрастният активен ловец в България, научи Plovdiv24.bg. Сдружение "Ловно-рибарско дружество Карлово" излезе с кратко съобщение по този повод:
Последно сбогом, дядо Стефчо. Днес се разделяме с един истински човек, верен приятел и достоен ловец. Човек който оставя след себе си не само спомени, а следа в сърцата на всички, които имаха честта да го познават.
За него ловът не беше просто хоби и трофей, а сърце, традиция и приятелско рамо.
Поклон пред паметта ти. На добър път по вечните ловни полета.
Стефан Гугушев бе на 99 години. Най-впечатляващият трофей в ловната му биография е отстреляният благороден елен през 1986 година. Тогава той ловува в местността Беклемето в Стара планина. Стефан Гугушев до последно членуваше в дружинката на село Домлян, Карловско.
