Българската поп музика потъна в скръб. Внезапно почина големият композитор, диригент и музикант маестро Кирил Икономов. Тъжната вест съобщи в личния си профил във Facebook неговата съпруга и дългогодишен творчески партньор – певицата Мая Нешкова.

"Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...“, написа тя в емоционалното си послание към приятелите и почитателите им, информира Plovdiv24.bg.

Кирил Икономов (роден през 1954 г.) остава в историята като основател на оркестър "Благоевград“ и композитор, който съчетаваше по уникален начин мелодичността с мащабното звучене. Неговите песни, изпълнени от Мая Нешкова, се превърнаха в истински народни хитове, които се пеят от малки и големи вече десетилетия.

Кирил Икономов и съпругата му Мая Нешкова създават емблематични хитове, като песните "Конче вихрогонче", "Слънчева обич", "Китка за обич", "Щастие с пари не се купува", "Храмът", "Честит рожден ден", "Обичам те", "Пей, сърце" и други любими песни на българската публика.

Поклон пред светлата му памет!