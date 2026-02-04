Почина кипърският бизнесмен, убил крадец край Пловдив

© Plovdiv24.bg Кипърският фермер Димитракис Пирилис, който прегази и уби с автомобила си крадец - рецидивист в пловдивското село Болярино, е починал наскоро, научи Plovdiv24.bg. Към момента няма ясна причина за кончината му.



Припомняме, че инцидентът е от нощта срещу 12 май 2019 година, когато Гаджанов и още трима негови познати откраднали 6 крави от стопанството на Пирилис в местността "Крушака". Те водили животните през нивата към магистрала "Тракия“, където трябвало да ги натоварят на бусове. Кипърският фермер видял крадците и потеглил със своя джип "Форд Рейнджър", за да ги сплаши и да препречи пътя на кравите. В тъмното е блъснал Петър Гаджанов, който по-късно починал от нараняванията си.



В началото на месец ноември 2025 г. Димитракис Пирилис беше осъден на 2 години лишаване от свобода, но съдът отложи изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 4 години, но така и не дочака окончателната си присъда.