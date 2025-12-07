Почина един от най-богатите българи

© Основателят на "Фантастико груп“ Валери Николов е починал тази нощ след продължително боледуване. Новината бе потвърдена от семейството му на корпоративния сайт на компанията, където близките му се обърнаха към служителите, партньорите и приятелите, споделяйки тъжната вест.



На 06.12.2025г., създателят на "Фантастико груп" Валери Николов ни напусна, оставяйки ярката следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие.



Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант; смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България; щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата; с неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти.