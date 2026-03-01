Костадин Костадинов в социалните мрежи.
В публикацията си Костадинов изрази "дълбокото си съжаление“ и го определи като "верен съратник, приятел и другар“. "Бог да го прости! Ще ни липсваш много…“, написа Костадинов, подчертавайки значимостта на Крумов за партията и личните си отношения с него.
Славчо Крумов беше депутат от София и активен член на "Възраждане“.
Все още няма информация за причината за смъртта му.
