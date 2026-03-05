ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина Любомир Чолаков
Любомир Чолаков е роден на 1 ноември 1956 г. в село Козловец, община Свищов. В своята творческа кариера той се изявява като писател, драматург, сценарист, преводач и публицист, оставяйки след себе си разнообразно и значимо творчество.
Сред по-известните му произведения са романите "Към теб от далечната Синя планина“ и "Елени бягат по хълма“. Автор е и на пиесата "Нощта на детелината“, поставяна на сцената на Театъра на Народната армия.
Чолаков е добре познат и на почитателите на българските комикси като сценарист на научнофантастичната поредица "Екип за ликвидиране на опасности“, публикувана в популярното списание "Дъга“. Освен това той създава и две книги-игри – "Звездите с нас!“ и "Звездни вълци“, издадени под псевдонима Оливър Грийн.
С кончината на Любомир Чолаков българската литература и комикс култура губят един от своите разпознаваеми автори.
