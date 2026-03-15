През януари 2026 г. в област Пловдив са функционирали 212 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване. Общият брой на стаите в тях достига 6.3 хил., а леглата – 12.7 хил, показвт данните на Териториално статистическо бюро - Юг.В сравнение със същия месец на 2025 г. броят на местата за настаняване се увеличава с 1.0%, докато броят на леглата намалява с 1.1%.Общият брой реализирани нощувки в областта възлиза на 101.7 хил., което е спад от 3.1% на годишна база. От тях 84.1 хил. са реализирани от български граждани, а 17.6 хил. – от чужденци.Най-голям дял от нощувките на чуждестранни посетители – 69.5% – са реализирани в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. При българските туристи този дял е 52.3%.В хотелите с 3 звезди са осъществени 21.6% от нощувките на чужди граждани и 27.9% от нощувките на български граждани. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани съответно 8.9% от нощувките на чужденци и 19.8% от тези на български граждани.Средният престой на чуждестранните посетители през месеца е 1.9 нощувки.Най-много чуждестранни посетители в област Пловдив са граждани на Турция – 45.9% от всички пренощували чужденци. Следват туристи от Гърция (7.6%), Германия (4.6%), Италия (4.4%) и Румъния (4.0%).През януари 2026 г. общият брой на пренощувалите лица в местата за настаняване е 51.5 хил., което е с 3.5% по-малко в сравнение с януари 2025 г.Българските граждани представляват 82.1% от всички посетители. По-голямата част от тях – 84.3% – са избрали места за настаняване с 3, 4 или 5 звезди, като са реализирали средно по 1.9 нощувки.Чуждестранните туристи са 9.2 хил., като 72.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.Въпреки спада в броя на нощувките, приходите от нощувки през януари 2026 г. достигат 4.6 млн. евро. От тях 3.8 млн. евро са реализирани от български граждани, а 0.8 млн. евро – от чужденци.На годишна база приходите се увеличават с 4.2%. Ръст се отчита при приходите от български граждани – с 5.4%, докато приходите от чуждестранни туристи намаляват с 1.4%.Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари е 25.8%, което е спад от 1.0 процентен пункт спрямо същия месец на 2025 г.Най-висока остава заетостта в хотелите с 4 и 5 звезди – 37.2%, следвани от тези с 3 звезди – 20.1%. Най-ниска е заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 16.9%.Най-голямо намаление на заетостта се наблюдава при хотелите с 4 и 5 звезди – с 1.5 процентни пункта, следвани от тези с 3 звезди – с 1.4 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди спадът е 0.7 процентни пункта.