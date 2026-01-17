ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенсионери пазаруват на версия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
В хранителния магазин в село Спанчевци, близо до Вършец, има няколко тефтера с имена на клиенти, пазарували на вересия. "Има 50 лева, има по 100–200 лева“, показва магазинерът. Клиентите признават, че най-често взимат на вересия продукти от първа необходимост – хляб, храна и безалкохолни напитки. "Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край“, каза Антоанета Йорданова пред NOVA.
Тефтерите се водят точно и ежедневно, без ограничения за сумата. "Кафе, безалкохолно, хляб – това предлагаме. Връщат като получат пенсията, от борсата или заплатата“, обясни продавачката Кирилка Сергеева.
С навлизането на еврото вересиите постепенно се превръщат в "евроверсии“. "Повечето връщат в евро, защото пенсиите вече са в евро“, допълни Сергеева. Хората в селото постепенно свикват с новата валута и я използват в ежедневието.
Дори възрастните не остават назад – 87-годишната Енефка Младенова вече планира да остави левовете на дъщерята си, за да ги смени за евро.
За продавачите най-важното остава вересиите да се връщат навреме, независимо от валутата. "Ако дадат левове – връщат в левове, ако дадат евро – връщат в евро. Важно е да връщат“, подчертава Кирилка Сергеева.
общо новини по темата: 1790
Българската баница се превърна в кулинарен хит във Франция
09:23 / 17.01.2026
Голям празник е! Много българи и българки имат имен ден!
08:35 / 17.01.2026
Студ сковава България
08:34 / 17.01.2026
Край на тайната на заплатите
22:08 / 16.01.2026
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборн...
22:10 / 16.01.2026
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на...
22:10 / 16.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Първи полет за българските изтребители F-16
20:00 / 15.01.2026
