Пенсионери пазаруват на версия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
Автор: ИА Фокус 11:31Коментари (0)917
© NOVA
Повече от две седмици след въвеждането на плащания едновременно в лева и евро, малките магазини в Северозапада продължават да се адаптират към новата валута. Въпреки промените, вересиите остават неизменна част от търговията, като вече все по-често се връщат в евро.

В хранителния магазин в село Спанчевци, близо до Вършец, има няколко тефтера с имена на клиенти, пазарували на вересия. "Има 50 лева, има по 100–200 лева“, показва магазинерът. Клиентите признават, че най-често взимат на вересия продукти от първа необходимост – хляб, храна и безалкохолни напитки. "Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край“, каза Антоанета Йорданова пред NOVA.

Тефтерите се водят точно и ежедневно, без ограничения за сумата. "Кафе, безалкохолно, хляб – това предлагаме. Връщат като получат пенсията, от борсата или заплатата“, обясни продавачката Кирилка Сергеева.

С навлизането на еврото вересиите постепенно се превръщат в "евроверсии“. "Повечето връщат в евро, защото пенсиите вече са в евро“, допълни Сергеева. Хората в селото постепенно свикват с новата валута и я използват в ежедневието. 

Дори възрастните не остават назад – 87-годишната Енефка Младенова вече планира да остави левовете на дъщерята си, за да ги смени за евро.

За продавачите най-важното остава вересиите да се връщат навреме, независимо от валутата. "Ако дадат левове – връщат в левове, ако дадат евро – връщат в евро. Важно е да връщат“, подчертава Кирилка Сергеева.


16.01.2026 БНБ с актуална информация за обмяната
16.01.2026 Една от водещите банки у нас: На ден внасят по над 31 млн. лева и обменят около 67 млн. лева
16.01.2026 Караджов: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
16.01.2026 Симеон Дянков: Увеличението на цените, което виждаме сега, ще се запази
16.01.2026 Глобените заради спекула търговци, не са длъжни да връщат по-ниските цени
15.01.2026 Обраха възрастно семейство, след като обменили 50 хиляди лева в евро
Българската баница се превърна в кулинарен хит във Франция
09:23 / 17.01.2026
Голям празник е! Много българи и българки имат имен ден!
08:35 / 17.01.2026
Студ сковава България
08:34 / 17.01.2026
Край на тайната на заплатите
22:08 / 16.01.2026
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборн...
22:10 / 16.01.2026
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на...
22:10 / 16.01.2026

Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Първи полет за българските изтребители F-16
Първи полет за българските изтребители F-16
20:00 / 15.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Факторът Илон Мъск
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
