Български туристи има и на круизни кораби в Дубай, които са на пристанището и няма да отплават. Това съобщи за TravelNews Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма" (ОБТ). Група от 40 човека е на кораба MSC Euribia, а друга от 31 човека – на кораба на Celestyal. Отделно има и доста индивидуални туристи.“Хората са добре, нощуват на корабите, хранят ги и им пуснаха безплатен интернет, за да имат връзка с близките си", каза Илиева. Тя подчерта, че круизните компании са обявили, че няма да отплават в следващите 10 дни, като изчакват да видят как ще се развие ситуацията. Препоръките на круизните компании са хората да не слизат от корабите и да не обикалят из Дубай. При първа въжможност всички българи, а и другите чужди туристи ще бъдат евакуирани от Дубай, каза Илиева. Туроператорите са в постоянен контакт с министъра на туризма Ирена Георгиева.Павлина Илиева обясни още пред TravelNews, че всички туроператори ще си изпълнят изискванията и ще се грижат за своите туристи. При форсмажорни обстоятелства са длъжни да поемат до 3 безплатни нощувки на хората, подчерта тя. Според нея проблем са индивидуалните туристи, които са на били на почивка в региона. Те трябва сами са си покрият всички разходи.Министерството на туризма обмисля планове за евакуация на българските туристи в ОАЕ и в Катар – две от държавите, по които Иран предприе контраудари в отговор на започналите американско-израелски атаки по ислямската република. По данни на министъра на туризма Ирена Георгиева в Дубай и Доха с цел туризъм има над 1000 български граждани.Тя подчерта пред TravelNews, че все още не е ясно кога ще бъдат възможни евентуални евакуационни полети. Министър Георгиева подчерта, че ще се следи кога ще бъдат отворени въздушните пространства или поне коридор за граждански цели, но дори това скоро да стане, ще трябва да има 100% сигурност за нулев риск за тяхната сигурност и живот. Тя добави и че по нейна информация планираните за близките дни чартърни програми за Близкия изток вече са отменени.В същото време днес от Външно министерство призоваха българските граждани да не предприемат никакви пътувания към региона на Близкия изток. Министерството на туризма работи в тясно взаимодействие с Министерството на външните работи и сформирания към него кризисен щаб. Налице е план за действие, като се изчаква подходящ и безопасен момент за придвижване, тъй като към настоящия етап оценката на компетентните институции е, че оставането на сигурни места е по-безопасно от пътуване по въздух или по сухопътни маршрути. Българските граждани не са забравени – тяхната сигурност е основен приоритет, подчертават от Министерството на туризма.